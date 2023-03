TFF vise plus de 400 millions d'euros de chiffres d'affaires pour 2022/2023

(AOF) - Sur les 9 premiers mois d'activité 2022/2023, Tonnellerie François Frères (TFF) annonce que son chiffre d'affaires de 330,5 millions d'euros s'inscrit en hausse de 53 % à devises courantes et de 39 % à devises et périmètre constants par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par une croissance organique alimentée par des effets volumes et des effets prix, un effet de change (+ 9,3 %), l'appréciation du Dollar, et la contribution de deux opérations de croissance externe (+ 4,6%), Tonnellerie Remond (9 mois) et Goulard (3 mois).

Le fabricant de tonneaux pour le vin atteint un mix d'activité parfaitement équilibré à parité entre ses deux marchés complémentaires. : Vins et Alcools.

D'ailleurs, sur ses 9 mois, l'activité pour son pôle vins renoue avec des volumes normatifs, après trois millésimes soumis à des perturbations climatiques et sanitaires : 164,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 43,2%.

L'activité pôle alcools sur cette période bénéficie d'une excellente visibilité grâce à l'activité Bourbon. Les niveaux de production et de ventes ont poursuivi leur croissance à un rythme soutenu : 165,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 64%.

L'activité whisky prolonge la tendance observée sur le premier semestre avec des effets prix toujours favorables.

En outre, TFF Group devrait continuer à bénéficier d'un environnement porteur sur le marché du vin dans l'hémisphère sud et aux Etats-Unis au cours du quatrième trimestre et le pôle alcool devrait maintenir sa bonne dynamique annoncée. Le groupe a décidé de réviser à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour 2022/2023 : de 390 millions d'euros à plus de 400 millions d'euros.

