TFF: le titre soutenu par l'optimisme de Berenberg

(CercleFinance.com) - L'action Tonnellerie François Frères s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris, le spécialiste des fûts pour le vin et le whisky profitant de l'optimisme manifesté par les analystes de Berenberg.



Vers 10h10, le titre TFF avance de 0,2% dans un marché parisien en repli de 1%.



En dépit de la normalisation de la demande et de la tendance au déstockage qui ont affecté le secteur ces derniers mois, le bureau d'études se dit confiant dans l'activité du groupe, qui publiera ses résultats semestriels le 9 janvier.



'Les prix demeurent solides sur toutes les lignes de métier, tandis que les volumes viticoles sont soutenus par une saison des vendanges réussie dans les principales régions d'implantation du groupe (malgré des récoltes décevantes au niveau mondial)', souligne Berenberg.



D'après les analystes, cette dynamique devrait permettre au groupe d'améliorer ses marges bénéficiaires sur l'exercice 2023/2024.



Le cabinet allemand, qui reste à l'achat sur le titre, relève en conséquence son objectif de cours de 53 à 55 euros, ce dernier faisant apparaître un potentiel d'appréciation de 25% par rapport aux niveaux actuels.





