TFF lance un profit warning

(AOF) - TFF Group a lancé un avertissement sur ses résultats annuels. Le spécialiste des produits d'élevage pour vins et alcools s'attend désormais à un chiffre d'affaires de l'ordre de 285 millions d'euros pour un résultat opérationnel courant supérieur à 47 millions. Il visait auparavant 300 millions et plus de 50 millions. Il a mis en cause une faible récolte en Europe sur le marché du Vin et un second semestre attendu compliqué sur ce même marché dans l'hémisphère Sud : notamment du fait des incendies hors normes en Australie.

TFF Group a également pointé du doigt l'incendie total du site d'Arobois, impactant l'activité produits de boisage au second semestre ; un manque persistant de main d'oeuvre associé à un niveau des stocks exceptionnellement élevé dans la division Whisky et le démarrage retardé à janvier 2020 du huitième site de production écossais.

TFF Group a par ailleurs confirmé l'objectif ambitieux d'un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros pour 2023. " Les résultats opérationnels, quant à eux, resteront élevés et se raffermiront progressivement, bénéficiant des importants investissements non récurrents réalisés au cours des trois derniers exercices ", a déclaré Jérôme François, Président du Directoire.

Au premier semestre, le bénéfice net part du groupe a reculé de 16,5% à 18,96 millions d'euros tandis que le résultat opérationnel courant a baissé de 0,5% à 29,89 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6% à 156,59 millions d'euros.