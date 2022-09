TFF Group : une cuvée prometteuse

(AOF) - La tonnellerie est un savoir-faire français recherché et envié dans le monde entier. L'activité de TFF Group au premier trimestre de son exercice décalé le confirme une nouvelle fois. Le bourguignon, premier tonnelier mondial, a réalisé sur la période de trois mois close fin juillet un chiffre d'affaires à 109,3 millions d'euros, en croissance de 66,6% à taux de change courants et de 48,6% à taux de change et périmètre constants. Les investisseurs apprécient : le titre gagne 2% à 36,20 euros.

Le fabricant de tonneaux pour l'élevage du vin et de l'alcool (bourbon et scotch whisky) affiche une belle performance sur ses deux pôles d'activité pour débuter un exercice attendu en forte croissance. Les ventes du pôle Vins ont atteint 55,4 millions, en hausse de 64,1%. A taux de change et périmètre constants, la croissance s'élève à 45,9%. Les ventes du pôle Alcools ressortent à 53,9 millions, en hausse de 69,2%. A taux de change et périmètre constants, la croissance atteint 51,3%.

Malgré les incertitudes d'ordre économique, géopolitique, monétaire et l’environnement inflationniste qui caractérisent cette période, TFF Group reste serein quant à la réalisation de ses objectifs annuels d'activité (chiffre d'affaires supérieur à 360 millions d'euros) et l'amélioration de sa rentabilité.

TFF Group poursuit sa stratégie de croissance rentable fondée sur des métiers à forte valeur ajoutée et des savoir-faire maîtrisés avec un modèle économique bien équilibré entre le marché du vin et celui des alcools.

Kepler Cheuvreux a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 42 euros dans le sillage de cette publication. Le broker a salué un excellent premier trimestre et la bonne voie prise par le groupe pour le reste de l'exercice.

