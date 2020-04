Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TFF Group : suspension provisoire des objectifs moyen-terme Cercle Finance • 09/04/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - En raison de l'épidémie de Covid-19, TFF Group annonce ce jeudi soir suspendre provisoirement ses objectifs à moyen-terme. 'La crise n'affectant que le dernier mois de l'exercice clôt le 30 avril, le Groupe estime que son impact sera relativement faible sur l'exercice en cours. A moyen terme, compte tenu de l'absence de visibilité à date, le Groupe suspend temporairement ses objectifs', explique TFF Group.

Valeurs associées TFF GROUP Euronext Paris +3.42%