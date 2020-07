Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TFF Group : recul de 13% du résultat net annuel Cercle Finance • 14/07/2020 à 07:15









(CercleFinance.com) - TFF Group a publié pour 2019-20, un résultat net part du groupe en recul de 13,4% à 26,8 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant en baisse de 8,3% à 43,7 millions, avec un manque d'activité en volume et un développement à marche forcée du pôle bourbon. Le chiffre d'affaires annuel du groupe de tonnellerie est ressorti à 279,7 millions d'euros, en hausse de 3% (-1,3% en organique), dont des progressions de 2,3% pour le pôle vins et de 3,9% pour le pôle alcools. Un dividende de 0,35 euro par action sera proposé à l'assemblée générale du 30 octobre. Du fait des incertitudes que laisse encore planer la pandémie au niveau mondial, TFF Group ne peut fixer un objectif précis à date pour 2020-21.

