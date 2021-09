Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TFF Group : recul de 1,8% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnellerie François Frères) annonce un chiffre d'affaires de 65,6 millions d'euros pour les trois premiers mois de son exercice 2021-22, en recul brut de -1,8% et en hausse de +0,2% à données constantes. 'La dynamique de croissance engagée depuis le début de l'année 2021 sur le marché des alcools se poursuit alors que les activités vin font face à l'impact des incidents climatiques', précise le spécialiste du bois pour l'élevage de vins et de whisky. Il estime que l'exercice 2021-22 continuera à être marqué par une conjonction de facteurs défavorables sur le marché du vin, mais que la vitalité du pôle alcool permettra de compenser le recul du pôle vin et de maintenir le niveau d'activité consolidée sur l'exercice.

Valeurs associées TFF GROUP Euronext Paris -0.37%