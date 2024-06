Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TFF Group: prise de 51% du capital du groupe Petitrenaud information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 13:08









(CercleFinance.com) - TFF Group et la famille Petitrenaud annoncent avoir conclu un accord de partenariat se traduisant par une prise de participation de 51% de TFF Group au capital des sociétés du groupe Petitrenaud (Scierie Petitrenaud et Parqueterie Beausoleil).



'Intégrées au sein du pôle achats de TFF Group, elles contribueront à renforcer les capacités et l'efficacité des équipes et des outils, outre la diversification rentable, complémentaire et haut de gamme ajoutée par l'activité de parqueterie', explique-t-il.



Le groupe de tonnellerie précise que le groupe Petitrenaud réalise un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 12 millions d'euros, et que son activité sera consolidée dans ses comptes à compter du 1er mai 2024.





Valeurs associées TFF GROUP 42.70 EUR Euronext Paris +0.71%