TFF Group prend le contrôle de la Tonnellerie Remond

(AOF) - TFF Group et Tonnellerie Remond ont annoncé avoir conclu un accord de partenariat se traduisant par une prise de participation de 55 % du premier au capital du second. Tonnellerie Remond réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 millions, dont 75 % à l’international, associé à une rentabilité opérationnelle comparable aux " standards élevés " de TFF Group. La tonnellerie affiche également une structure financière solide, sans endettement et avec des stocks sécurisés sur un site de fabrication unique.

L'activité de Tonnellerie Remond sera consolidée à partir du 1er mars 2022.

Tonnellerie Remond est présentée comme " une référence dans la fabrication de fûts de chêne français haut de gamme dédiés à l'élevage de vins de qualité ".