TFF Group prend le contrôle de la société Goulard

(AOF) - TFF Group a pris une participation de 51% dans la SAS Goulard & Fils, qui exerçe une activité d’exploitation forestière, de scierie et de merranderie. Cette entreprise, familiale depuis trois générations, est dirigée par Nicolas Goulard et compte 11 salariés répartis sur 4 sites de production. Elle est spécialisée dans la fabrication de staves, merrains et produits œnologiques d’origine chêne français pour les professionnels du monde des vins et des alcools. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Ce partenariat avec Goulard & Fils, fournisseur historique et exclusif en chêne français de Stavin, filiale de TFF Group et leader mondial sur le marché des produits de boisage pour l'œnologie, permet à Stavin de sécuriser ses approvisionnements. La société Goulard réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros, dont près des deux tiers avec TFF Group.

TFF Group peut également compter sur le savoir-faire de la Société Goulard en matière de production de plots destinés à ses activités grands contenants.

Nicolas Goulard continuera à diriger la société et ses équipes.

L'activité de Goulard & Fils sera consolidée à partir du 1er novembre 2022.

