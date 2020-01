TFF Group : Oddo abaisse sa recommandation

(CercleFinance.com) - TFF Group a publié des résultats au 1er semestre 2019/20 inférieurs aux attentes d'Oddo. Le CA ressort à 156,6 ME en croissance de 7,6% (+2,3% lfl, +1,8% d'effet changes et +3,5% d'effet périmètre).

Le résultat opérationnel courant atteint 29,9 ME (-0,5% yoy) soit une marge opérationnelle courante de 19,1% (-150 pb). Le résultat net part du groupe ressort en baisse de 16,5% à 18,7 ME en raison notamment de charges non courantes relatives aux activités de merranderie à Bourbon aux Etats-Unis (-4,1 ME).

' Les résultats S1 sont mitigés pour TFF group et le contexte global incite le management à revoir à la baisse ses objectifs 2019/20 avec à présent un CA attendu proche de 285 ME (vs 300 ME auparavant) et un ROC supérieur à 47 ME (vs supérieur à 50 ME) ' indique Oddo.

Suite à cette publication le bureau d'analyses abaisse son scénario 2019/20 avec à présent un CA attendu à 285 MEe (contre 304 ME) et un ROC de 47,5 MEe (contre 52.3 ME).

' L'upside étant à présent limité et le momentum devenant moins porteur à court terme, nous abaissons notre recommandation à Neutre (contre Achat) sur le dossier malgré des fondamentaux long terme que nous jugeons toujours bons ' rajoute le bureau d'analyses. L'objectif de cours est ajusté à 37 E.