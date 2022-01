Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TFF Group maintient ses objectifs pour l’exercice en cours information fournie par AOF • 05/01/2022 à 18:23



(AOF) - A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, TFF Group a réitéré ses objectifs pour l’exercice en cours. Ainsi, le fabricant de tonneaux et de fûts pour la production de vin et de whisky vise toujours une activité consolidée supérieure à 260 millions d’euros. Le groupe explique que l’exercice 2021-2022 devrait marquer la fin d’un cycle de trois exercices affectés par un contexte inédit.



De plus, l'exercice 2022-2023 est attendu comme un exercice de " fin de crise " en croissance sur les marchés du groupe : sur le secteur du vin, aussi bien aux USA qu'en Europe, ainsi que sur le secteur alcools sur lequel TFF maintient de fortes ambitions.



Après trois exercices " hors normes ", le groupe indique qu'il devrait désormais reprendre le chemin de la croissance et améliorer progressivement sa rentabilité.





