Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TFF Group : Kepler Cheuvreux a initié la couverture du titre Cercle Finance • 07/04/2021 à 18:03









(CercleFinance.com) - TFF Group annonce la récente initiation de couverture de son titre par Kepler Cheuvreux, société européenne indépendante de services financiers, depuis le 29 mars. TFF estime que son titre, TFF Group, déjà suivi par les sociétés de bourse Oddo, Gilbert Dupont/Groupe Société Générale et Berenberg devrait ainsi bénéficier d'une visibilité et d'une liquidité encore renforcée à l'échelle européenne et internationale.

Valeurs associées TFF GROUP Euronext Paris -0.33%