TFF Group: hausse de 7,5% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnelleries François Frères) dévoile un résultat net en hausse de 7,5% à 58,4 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en croissance de 16% à 91,8 millions au titre de son exercice 2023-24.



Son chiffre d'affaires a progressé de 10,6% à 486,5 millions d'euros, dont une croissance organique de 12,4% grâce au pôle alcool (+24,8%) qui a représenté 57% du mix d'activité, stimulé par le fort développement des activités bourbon.



TFF Group proposera un dividende stable à 0,60 euro par action et, 'abordant l'exercice 2024-25 avec confiance et prudence', se fixe comme nouveaux objectifs un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros et de 'bons ratios de rentabilité'.





Valeurs associées TFF GROUP 42,30 EUR Euronext Paris 0,00%