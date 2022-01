Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TFF Group: hausse de 18% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - TFF Group grimpe de près de 6% au lendemain de la publication d'un résultat net part du groupe en croissance de 18,8% sur son premier semestre 2021-22, à 15,43 millions d'euros, ainsi que d'un résultat opérationnel courant en baisse de 17,9% à 19,67 millions.



Le spécialiste du bois pour l'élevage de vins et de whisky a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,3% à 143,3 millions d'euros (+1,8% à périmètre et changes constants), dans un contexte marqué par une conjonction d'éléments défavorables.



Estimant que 'l'exercice 2021-22 devrait marquer la fin d'un cycle de trois exercices impactés par ce contexte inédit', TFF Group pense qu'il 'devrait désormais reprendre le chemin de la croissance et améliorer progressivement sa rentabilité'.





