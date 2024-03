Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TFF Group: hausse de 12% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnellerie François Frères) affiche un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de son exercice 2023-24 de 369,5 millions d'euros, en hausse de 11,8% (+14,5% à devises et périmètre constants) par rapport à l'exercice précédent.



Le groupe a poursuivi sa croissance au cours du troisième trimestre (+8,5% en organique), 'sur un rythme moins soutenu qu'au premier semestre compte tenu du ralentissement observé sur le marché du vin, conséquence directe de la faible récolte 2023'.



TFF Group confirme son objectif d'un taux de croissance supérieur à 10% pour l'exercice 2023-24, 'malgré l'incertitude sur la variation des cours de change ainsi que le léger décalage envisagé de la campagne américaine'.





