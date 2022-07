Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TFF Group: forte progression du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnelleries François Frères) annonce avoir réalisé pour son exercice 2021-22, un résultat net en forte progression de 78% à 36,6 millions d'euros, malgré une rentabilité opérationnelle courante en retrait de 1,4 point à 12,7%.



En hausse de 16% à 302,6 millions d'euros, son chiffre d'affaires a atteint son plus haut niveau historique, avec des croissances à la fois pour son pôle vins (+4,8%) et surtout son pôle alcools (+30,6%), à respectivement 155,2 et 147,4 millions.



Un dividende de 0,40 euro par action sera proposé à la prochaine AG du 28 octobre. Pour 2022-23, TFF Group anticipe une croissance de son activité, avec un CA de l'ordre de 360 millions d'euros attendu, mais aussi de sa rentabilité opérationnelle.





Valeurs associées TFF GROUP Euronext Paris +4.36%