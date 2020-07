Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TFF Group : en baisse, un broker reste 'prudent' Cercle Finance • 14/07/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le titre TFF Group recule ce mardi de -1,5%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Neutre' sur celui-ci, notant des 'résultats 2019/20 en ligne avec [ses] attentes' et une 'prudence sur l'exercice 2020/21'. 'Nous restons encore prudents à court terme avec encore peu de visibilité sur les impacts liés à la crise sanitaire notamment dans la demande sur le marché du Bourbon aux États-Unis', explique le broker. Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 32 euros, pour un potentiel de +6%.

Valeurs associées TFF GROUP Euronext Paris -2.97%