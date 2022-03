Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TFF Group: croissance de plus de 10% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 15:34









(CercleFinance.com) - TFF Group affiche un chiffre d'affaires en croissance de 10,4% (+9,4% en organique) à 216,1 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2021-22, avec un troisième trimestre 'particulièrement porteur' (+34,5%, dont +29,4% en organique).



Déclarant 'bénéficier d'un environnement qui redevient favorable sur le marché du vin dans l'hémisphère sud et aux USA', TFF Group se dit pleinement conforté quant à l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires annuel de 260 millions d'euros.



'Le prochain exercice devrait bénéficier de conditions favorables à une croissance soutenue sur nos deux pôles d'activité, particulièrement dans le Bourbon', estime en outre son président du directoire Jérôme François.





Valeurs associées TFF GROUP Euronext Paris +8.87%