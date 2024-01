Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TFF Group: croissance de 5% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnellerie François Frères) publie un résultat net en croissance de 5,2% au titre de son premier semestre 2023-24, à 40,8 millions d'euros, avec une marge opérationnelle gagnant près d'un point à 20%.



A près de 264,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires du spécialiste des fûts a augmenté de 13,6% avec une croissance organique de 17,1%, dont des progressions à périmètre et taux de changes constants de 4,7% pour le pôle vin et de 31,1% pour le pôle alcools.



'Nous anticipons toujours une croissance supérieure à 10% sur l'exercice -fonction des variations de change- avec une rentabilité opérationnelle en hausse', indique le président du directoire Jérôme François.





