TFF Group: croissance de 15% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 09:15

(CercleFinance.com) - TFF Group affiche au titre de son premier trimestre, un chiffre d'affaires de 125,6 millions d'euros, en croissance de 15% (+18% à taux de change et périmètre constants), porté par ses deux pôles d'activité vin et alcools (+10,8% et +25,3% respectivement en comparable).



Fort de ce bon début d'année 2023-24, le groupe de produits d'élevage pour boissons alcoolisées confirme son objectif annoncé d'une croissance de son activité supérieure à 10% pour l'exercice en cours, hors croissance externe.



Par ailleurs, il annonce l'acquisition de Biossent, spécialiste du broyage, du thermo traitement et de l'extraction du chêne utilisé pour la production d'extraits à destination des vins et spiritueux, représentant plus de quatre millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.