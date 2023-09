TFF : des ventes trimestrielles solides et rachat de Biossent

(AOF) - Le groupe Tonnelleries François Frères (TFF) progresse de 1,49% à 41 euros après avoir connu un premier trimestre dynamique. Sur les trois premier mois de l’exercice 2023/2024, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 15% à taux de change courants et de 18% à taux de change et périmètre constants. Sur cette période, ses ventes s’élèvent à 125,6 millions d'euros. Les ventes du pôle vin s'élèvent à 60,6 millions d'euros en croissance de 9,5% et de 10,8% à données comparables.

Ces ventes en hausse sont portées principalement par le marché américain, plus fort contributeur au cours de ce trimestre, avec des volumes de fûts bien orientés.

Ce trimestre est conforme aux attentes malgré les variations de l'effet de change entre l'euro et le dollar.

En outre, les ventes de son pôle alcools s'élèvent à 65 millions d'euros, en hausse de 20,6% et de 25,3% à données comparables.

La division Bourbon contribue activement à la croissance avec des volumes de fûts toujours en expansion et avec l'entrée dans le périmètre de la neuvième merranderie dans l'Ohio. Huit merranderies sont actuellement en activité dans l'attente du démarrage du site de Pennsylvanie fin 2023.

L'activité de la division Scotch Whisky poursuit également son cycle de croissance, portée par un effet prix, sur un marché toujours sous la pression du manque de fûts usagés.

Le groupe a confirmé son objectif annoncé d'une croissance de son activité supérieure à 10% pour l'exercice en cours, hors croissance externe.

Lors de la publication de son chiffre d'affaires, TFF a annoncé également le rachat de la société Biossent auprès de Maison Boinaud, groupe familial producteur et négociant de Cognac et spiritueux implanté en Grande Champagne (Cognac) depuis le 17ème siècle.

Biossent a été créée en 1989 par Maison Boinaud afin de diversifier ses activités dans le secteur des vins et spiritueux notamment par la commercialisation de boisés liquides destinés à la production de spiritueux (marque Boisé Sélection) et en tanins destinés au vin (marque Oenotan Sélection). Le chiffre d'affaires annuel de Biossent est supérieur à 4 millions d'euros réalisé sur les cinq continents.

