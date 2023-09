TFF acquiert Brossant

(AOF) - TFF Group acquiert la société Biossent auprès de Maison Boinaud, groupe familial producteur et négociant de Cognac et spiritueux implanté en Grande Champagne (Cognac) depuis le 17ème siècle. Biossent a été créée en 1989 par Maison Boinaud afin de diversifier ses activités dans le secteur des vins et spiritueux notamment par la commercialisation de boisés liquides destinés à la production de spiritueux (marque Boisé Sélection) et en tanins destinés au vin (marque Oenotan Sélection).

Le chiffre d'affaires annuel de Biossent est supérieur à 4 millions d'euros réalisé sur les cinq continents, et associé à une rentabilité élevée grâce à sa maîtrise du process de production et à une forte notoriété.

Le Directeur général et les 13 salariés composant l'équipe continueront à accompagner l'entreprise dans son développement.

Avec cette acquisition, TFF Group renforce son positionnement sur le secteur dynamique des produits de boisage pour l'œnologie et élargit son offre.

Biossent sera consolidée à compter du 1er septembre 2023 dans les comptes du Groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.