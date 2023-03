Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TF1: un nouveau membre rejoint le comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 09:46

(CercleFinance.com) - TF1 a a annoncé mardi une nomination au sein de son comité exécutif, avec le recrutement d'un banquier d'affaires passé par le groupe Bouygues.



Pierre-Alain Gérard a été nommé directeur général adjoint en charge des finances, de la stratégie et des achats en remplacement de Philippe Denery, ce qui le conduira à intégrer le comité exécutif du groupe de télévision.



Dans ses nouvelles fonctions, ce quadragénaire aura notamment la responsabilité de la performance financière, de la communication financière, du pilotage d'éventuelles opérations de fusion et d'acquisition et d'une politique achat 'responsable' dans le cadre du contrat climat.



Né en 1981, Pierre-Alain Gérard est diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon et de l'EM Lyon.



Après avoir débuté sa carrière en fusions-acquisitions à Londres, d'abord chez Bank of America puis chez Morgan Stanley, il avait rejoint le groupe Bouygues, la maison-mère de TF1, en 2009.



Il occupait depuis 2019 le poste de directeur central stratégies, développement et contrôle financier au sein du géant français de la construction.