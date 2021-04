Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : toutes les résolutions adoptées lors de l'AG Cercle Finance • 15/04/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - Ce matin, les actionnaires de TF1 ont adopté toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration du groupe, à l'occasion de l'assemblée générale mixte des actionnaires organisée au siège social, sous la présidence de Gilles Pélisson, le p.d.-g. En raison des mesures sanitaires, l'Assemblée s'est toutefois tenue sans la présence physique des actionnaires et était retransmise en directe sur Internet. Après avoir adopté la politique de rémunération du dirigeant et des administrateurs, l'Assemblée a renouvelé pour trois ans les mandats d'administrateurs de Laurence Danon Arnaud (administratrice indépendante et présidente de Primesore SAS) de la société Bouygues et de la SCDM. Par ailleurs, la nomination de Marie-Aude Noël pour trois ans en qualité d'Administratrice représentant les salariés actionnaires a été approuvée, fait savoir TF1.

