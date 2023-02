Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : spectaculaire séquence 'portes de saloon' 6,60/7,60 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 16:44









(CercleFinance.com) - Spectaculaire séquence 'portes de saloon' sur TF1 qui en 24H enchaine une chute vers 6,60E (gros 'gap' ouvert sous 7,42E, test de son plancher du 16/12/2022) puis qui reprend 14% en ligne droite, referme son 'gap' et renoue avec son zénith du 9 février.

Les 'stops' sautent dans tous les sens et au-delà de 7,65E, le cours pourrait fuser à la hausse vers 7,87E, laminant les vendeurs de la veille.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +5.34%