TF1 sous-licencie 28 matchs de la Coupe du Monde de Rugby à France Télévisions et M6

(AOF) - TF1 a conclu un accord de sous-licence avec les groupes France Télévisions et M6, portant sur la diffusion de 28 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. TF1, diffuseur officiel de la compétition, proposera les plus belles affiches de la compétition et ce, dès le 8 septembre avec le match d’ouverture France - All Blacks. TF1 diffusera 20 matchs dont 3 matchs de poule de l’Equipe de France, les 2 meilleurs quarts de finale dont celui avec la France, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.

Le groupe France TV diffusera 10 matchs dont le match France-Namibie et le groupe M6 proposera les 18 autres rencontres.