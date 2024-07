Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: solide audience en juillet avec le foot et la politique information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé lundi avoir réalisé un excellent mois de juillet en termes d'audience dans un contexte jugé 'exceptionnel', porté à la fois par le football et l'actualité politique.



La chaîne vedette dit avoir réuni 16,1 millions de téléspectateurs avec la demi-finale de l'Euro 2024 entre la France et l'Espagne, soit une part d'audience de 61% auprès des quatre ans et plus.



En moyenne, les rencontres de l'équipe de France ont rassemblé 11,9 millions de téléspectateurs sur TF1, précise le groupe de télévision privée.



Dans un communiqué, TF1 ajoute avoir enregistré un record depuis 2007 pour la soirée spéciale consacrée au second tour des élections législatives présentée le dimanche 7 juillet par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau avec 6,1 millions de téléspectateurs (26% de part d'audience).



Au-delà du football et de la politique, le groupe dit avoir bénéficié des succès d'audience de programmes comme 'Camping Paradis', 'Les 12 coups de midi' ou la diffusion de films tels que 'La septième compagnie' et 'Les animaux fantastiques'.





