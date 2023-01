TF1: signe un nouvel accord en faveur de la création information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 18:06

(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1, AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA, la SACD et la SCAM sont heureux d'annoncer la signature d'un nouvel accord de partenariat.



Le Groupe TF1 renouvelle ainsi son engagement en faveur de la création d'oeuvres patrimoniales à hauteur de 12,5% de son chiffre d'affaires.



Le Groupe TF1 renouvelle également son engagement auprès de la production indépendante, à 70% de son obligation.



' Cet accord ouvre ainsi au Groupe TF1 un accès à des droits linéaires et non linéaires significativement étendus pour tous les genres relevant de l'obligation et, s'agissant des oeuvres substantiellement financées, pendant une durée allongée. Cela lui permettra notamment de développer l'exposition non linéaire de ses contenus et de proposer, à moyen terme, une importante profondeur de catalogue de ses offres digitales ' indique le groupe.



' Enfin, cet accord renforce et pérennise la relation partenariale historique entre le Groupe TF1 et le secteur de la création audiovisuelle '.