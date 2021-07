TF1 signe un nouvel accord avec la Sacem

(AOF) - TF1 a annoncé un nouvel accord avec la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique). Cet accord pérennise l'utilisation des oeuvres du répertoire de la Sacem sur les services linéaires et non linéaires du Groupe TF1, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021.

Cet accord bilatéral inédit est l'aboutissement de discussions engagées pour redéfinir et moderniser les conditions d'utilisation du répertoire de la Sacem par le groupe. L'objectif était de prendre en compte les nouveaux modes de consommation délinéarisés de la TV (mobilité, replay, preview, VOD) et l'évolution du marché publicitaire vers le digital, la place croissante de la technologie et de la data, et l'arrivée de nouvelles offres comme la TV segmentée.

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».