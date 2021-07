TF1 : signe un accord avec les organisations du Cinéma

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1, et les organisations du cinéma l'ARP, la SRF représentant les auteurs et réalisateurs ; l'API, le SPI, l'UPC pour la production ; le DIRE, la FNEF, le SDI pour l'édition-distribution ainsi que la FNCF pour l'exploitation; la FICAM pour les industries techniques et le SEVN pour la vidéo, annoncent la signature, ce jour, d'un accord inédit.

Cet accord porte sur une augmentation des investissements en préachats et en achats du Groupe TF1 en faveur de la création cinématographique française et européenne. Dans ce cadre, l'obligation d'investissement est désormais mutualisée sur l'ensemble des chaînes. De plus, les achats de droits de diffusion de films français et européens pourront désormais représenter jusqu'à 20% de l'obligation.

Il couvre également un engagement en faveur de la diversité de la part du Groupe TF1, qui préfinancera en moyenne 17 films par an pour l'ensemble de ces quatre chaînes et un élargissement et une modernisation de l'exposition des oeuvres visées.