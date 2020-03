Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : se mobilise pour la journée du 8 mars Cercle Finance • 04/03/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la journée internationale du droit des femmes le 8 mars, le Groupe met en place un dispositif éditorial spécial sur ses antennes et leurs déclinaisons digitales. Le 20H Le Mag, consacrera ses soirées à des portraits de femmes aux parcours ' hors-normes ', LCI diffusera des reportages et des chroniques dédiées aux droits des femmes le 8 mars, Ushuaïa TV diffusera le jour J une soirée spéciale Greta Thunberg, Histoire TV, à l'occasion des 85 ans du premier vote des femmes en France, diffusera un cycle ' Nous les femmes ' avec plusieurs documentaires. ' Le Groupe TF1 mène également une politique active à destination de ses 1 750 collaboratrices pour les accompagner dans le suivi et l'évolution de leur carrière ' indique la direction. Le Groupe a également mis en place une semaine spéciale en interne.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.51%