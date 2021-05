Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : s'envole de 7%, un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 18/05/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 7% après l'annonce de négociations exclusives avec M6. Oddo estime que la fusion fait ressortir des potentiels de hausse très importants pour les deux valeurs TF1 et M6. Bouygues déteindra 30% du nouvel ensemble et RTL Group 16%. ' L'enveloppe de synergies est estimée entre 250 et 350 ME, ce qui est supérieur aux premières estimations que nous avions faites (200 ME) mais nous semble tout à fait crédible ' indique Oddo. ' Sur la base de nos calculs et de l'enveloppe de synergies, nous estimons un potentiel de hausse du cours M6 de 39% à 58% et de 24% à 42,5% pour TF1 (après actualisation) ' rajoute l'analyste. ' Nos opinions Surperformance sont naturellement réitérées sur les deux valeurs. Il est impossible de faire une valorisation de cette entité qui devrait toutefois être de plusieurs centaines de ME '.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -3.13%