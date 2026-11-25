TF1 annonce avoir choisi Ateme pour accompagner la diffusion de sa plateforme TF1 sur l'ensemble des écrans utilisés par ses spectateurs, "depuis les différentes applications de TF1 jusqu'aux téléviseurs connectés, en passant par les plateformes des opérateurs télécoms et les services de streaming partenaires".

Le groupe de médias souligne que les contenus de TF1 doivent désormais être diffusés sur un nombre croissant d'écrans et de plateformes partenaires, dans une diversité accrue de formats, tout en garantissant une qualité de diffusion élevée et une maîtrise des coûts.

Spécialiste des solutions de compression, de diffusion et de streaming vidéo, Ateme fournit une infrastructure vidéo unique et flexible, permettant à TF1 de préparer ses contenus une seule fois, puis de les diffuser efficacement sur l'ensemble de ses canaux de distribution.

Grâce à l'optimisation de la bande passante permise par les solutions d'Ateme, TF1 peut offrir une qualité d'image haut de gamme tout en réduisant le volume de données utilisé. TF1 peut ainsi élargir son audience tout en maintenant un faible coût de possession.

Au-delà du déploiement actuel, Ateme propose une feuille de route axée sur l'innovation continue, permettant au groupe audiovisuel d'adopter de nouveaux formats et de nouvelles technologies au rythme de l'évolution des usages.