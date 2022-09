Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: Rodolphe Belmer nommé directeur général information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 11:56









(CercleFinance.com) - Gilles Pélisson, président directeur général du Groupe TF1, proposera au conseil d'administration du 27 octobre 2022 de nommer Rodolphe Belmer, directeur général.



Gilles Pélisson deviendra ainsi président du conseil d'administration du groupe jusqu'à l'arrêté des comptes 2022, le 13 février 2023, date à laquelle Rodolphe Belmer serait proposé comme président directeur général du groupe TF1.



Gilles Pélisson rejoindra alors le groupe Bouygues en tant que directeur général adjoint du groupe Bouygues en charge des médias et du développement.



Pour Gilles Pélisson : ' Le parcours de Rodolphe Belmer à la tête de plusieurs grands groupes, son expérience, constituent les meilleurs atouts pour conduire le développement de TF1. '



' Je suis convaincu que nous saurons, ensemble, répondre aux enjeux du nouveau monde des médias et ouvrir au groupe TF1 de nouvelles perspectives ', ajoute Rodolphe Belmer.





