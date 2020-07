Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : résultat net semestriel presque divisé par trois Cercle Finance • 29/07/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - TF1 publie pour les six premiers mois de 2020 un résultat net part du groupe de 38,4 millions d'euros, en recul de 64,2%, et un résultat opérationnel courant de 67,8 millions, en baisse de 58,4%, avec un impact de la crise sanitaire sur le ROC estimé à 100 millions. Le chiffre d'affaires semestriel du groupe de médias s'est contracté de 22,9% à 883,5 millions d'euros, le deuxième trimestre ayant été fortement en baisse en raison de l'annulation massive ou de reports de campagnes publicitaires. Compte tenu des impacts significatifs de la crise liée de la Covid-19 et des incertitudes quant à l'évolution de celle-ci, TF1 renonce définitivement au versement d'un dividende au titre de 2019, ainsi qu'à ses objectifs pour l'année 2021.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +4.01%