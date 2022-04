TF1: résultat net part du Groupe de 34,1 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 561,3 millions d'euros au premier trimestre 2022, en croissance de 51,5 millions d'euros (+10,1%).



Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 377,1 millions d'euros, en hausse de 19,2 millions d'euros sur un an (+5,4%).



Le résultat opérationnel courant s'élève à 59,6 millions d'euros, en hausse de 2,8 millions d'euros sur un an (+4,9%).



Le taux de marge opérationnelle courante du groupe est de 10,6%. Il est en léger retrait par rapport au niveau atteint à fin mars 2021 (11,1%).



Le résultat opérationnel s'élève à 56,2 millions d'euros et intègre -3,4 millions d'euros de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6. Le résultat net part du Groupe ressort à 34,1 millions d'euros, quasi stable par rapport à 2021 (contre 34,3 ME au 1er trimestre 2021).



' Le groupe TF1 rappelle que le projet de fusion des groupes TF1 et M6 est notamment conditionné à l'obtention d'autorisations réglementaires. À cet égard, les procédures devant l'Autorité de la Concurrence (ADLC) et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) se poursuivent ' indique la direction.