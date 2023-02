TF1: reste n°1 des audiences sur ses cibles en février information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 16:15

(CercleFinance.com) - TF1 fait savoir que sur un an, son 'large leadership sur les cibles' se confirme avec 32,7% de PdA (part d'audience) sur les FRDA-50 (soit les 'femmes responsable des achats de moins de cinquante ans') et sur les 15-34, ainsi que 29,1% de PdA sur les 25-49 ans.



En février, la chaîne TF1 reste ainsi 'large leader' de la TV, avec 17,9% de PdA ; 22,2% sur les FRDA-50 ; 19,3% sur les 25-49 ; 21,3% sur les 15-34 et 25,2% sur les 15-24ans.



La chaine reste ainsi la plus regardée avec 54,7 millions de téléspectateurs chaque mois (soit +1,8 million versus le challenger).



Par ailleurs, LCI enregistre un mois de février qualifié comme 'historique' avec 1.8% de PdA, faisant de la chaine la seule chaîne info à progresser sur un an.



Avec plusieurs millions de vidéos vues sur leur semaine de lancement, Koh-Lanta et The Voice réalisent des démarrages en croissance vs 2022 sur MYTF1.