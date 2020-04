Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : renonciation au dividende et aux guidances Cercle Finance • 01/04/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - TF1 indique que son conseil d'administration a décidé de renoncer à la distribution du dividende lors de l'assemblée générale du 17 avril et aux guidances 2020 : un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres et un coût des programmes à 985 millions d'euros. 'Néanmoins, le conseil d'administration se réunira en août pour réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende au titre de 2019', précise le groupe français de médias. TF1 a constaté, au cours de ces derniers jours, une nette accélération des annulations de campagnes publicitaires pour ses antennes, ainsi qu'un prolongement de l'arrêt des tournages pour son activité de production de contenus.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -2.05%