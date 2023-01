Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: renforcement parmi les meilleures audiences en 2022 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - TF1 revendique 77 des meilleures audiences de l'année 2022, renforçant ainsi sa position dans le Top 100 des audiences 2022 avec sept programmes supplémentaires figurant dans ce palmarès par rapport à 2021.



La chaine de télévision détient ainsi la meilleure audience de l'année lors de la finale de la coupe du monde de football Argentine-France, avec 24,1 millions de téléspectateurs, un record d'audience absolu de la télévision.



TF1 ajoute détenir la meilleure audience dans chaque type de programme et être la seule chaine à rassembler plus de sept millions téléspectateurs dans tous les genres (sport, information, fiction française, divertissement, cinéma).





