TF1: renforce son partenariat avec le festival l'Alpe d'Huez

(CercleFinance.com) - TF1 annonce renforcer son partenaire historique avec le Festival du Film de l'Alpe d'Huez, réaffirmant ainsi son soutien pérenne à la création et au cinéma français.



La prochaine et 27e édition du festival se tiendra du 15 au 21 janvier et sera l'occasion de mettre avant de nombreux films produits et/ou co-produits par le groupe.



A cette occasion, TF1 sera associé pour la première fois au Prix ' Coup de coeur du Jury du FAH & TF1 ', un prix qui mettra à l'honneur un film de comédie qui aura su toucher un jury 'éclectique et enthousiaste'.





