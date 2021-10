Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : relève ses objectifs pour l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 651,2 millions d'euros à fin septembre 2021, en hausse de 289,8 millions d'euros sur un an (+21,3%). Le chiffre d'affaires publicitaire s'établit à 1 162,5 millions d'euros, en hausse de 201,7 millions d'euros sur un an (+21,0%). ' La demande en espaces publicitaires en télévision s'est confirmée, par rapport à une base de comparaison très élevée au T3 2020 ' indique le groupe. Le résultat opérationnel s'élève à 217,9 millions d'euros et intègre -5,2 millions d'euros de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6. Le résultat net part du Groupe ressort à 147,0 millions d'euros, en hausse de 69,9 millions d'euros sur un an. ' Le groupe TF1 relève son objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour 2021, supérieur à 12% ' indique le groupe

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -0.35%