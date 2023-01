Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: records d'audience sur le public jeune en 2022 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 13:47









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 revendique sur l'année 2022 plus de 49 millions de téléspectateurs chaque semaine sur ses antennes et dit 'renforcer son leadership sur l'ensemble des publics de moins de 50 ans, creusant l'écart avec ses concurrents'.



Il affiche ainsi des parts d'audience records depuis 2007 sur les FRDA-50 (femmes responsables des achats de moins de 50 ans) à 33,6%, depuis 2011 sur les 25-49 ans à 30,5%, depuis 2006 sur les 15-34 ans à 33,3% et depuis 1997 sur les 15-24 ans à 35,2%.



'MYTF1 confirme, quant à elle, sa position de plateforme de streaming gratuit leader avec 26 millions de catch-uppers uniques mensuels en moyenne sur l'année et comptabilise un milliard d'heures de visionnage', ajoute le groupe de télévision.





