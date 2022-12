Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TF1: record d'audience pour la finale Argentine/France information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 12:05

(CercleFinance.com) - Plus de 29 millions de téléspectateurs ont suivi hier la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, permettant à TF1 de réaliser une audience historique, tous programmes et toutes chaînes confondues.



Le match de football, qui s'est soldé par le triomphe des Argentins, a rassemblé 24,1 millions de téléspectateurs et jusqu'à 29,4 millions de téléspectateurs au plus haut de la rencontre, indique aujourd'hui la chaîne de télévision.



Chez la femme responsable des achats du foyer de moins de 50 ans - la fameuse 'ménagère de moins de 50 ans' - la Une a réalisé une part d'audience de 85,9%.



Chez les 15-34 ans, sa part d'audience a même culminé à 90,5%.



L'ensemble de la journée 'spéciale finale' que TF1 proposait hier a également signé une journée record depuis 2006 sur ses principales cibles en se plaçant très largement leader, avec notamment 44,5% de part d'audience chez les femmes de moins de 50 ans.



Suite à ces annonces, l'action TF1 progressait de plus de 1,5% lundi à la Bourse de Paris, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,5% pour le marché parisien dans son ensemble.