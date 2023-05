Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: reçoit le prix d'Editeur de l'année de Stratégies information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 annonce être 'fier de figurer à de multiples reprises dans le palmarès 2023 du Grand Prix Stratégies de l'Innovation Média'.



A cette occasion, le Groupe TF1 s'est vu décerner le prix de l'Editeur de l'année par la rédaction de Stratégies. Le Groupe a également obtenu 8 récompenses pour ses initiatives innovantes tant sur le plan publicitaire, éditorial, digital, que de la communication.



Le Grand Prix Stratégies de l'Innovation Média, organisé en partenariat avec l'Ifop et avec le soutien de l'Udecam, a pour ambition de saluer l'innovation dans les médias (éditorial, régie, diversification...).



Ces distinctions viennent récompenser la mise en oeuvre d'initiatives innovantes par le Groupe TF1 et actent la réussite de ces projets.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris -0.59%