TF1 : quasi-doublement du taux de MOC au 1er semestre

(CercleFinance.com) - TF1 publie un résultat net part du groupe de 108,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, en hausse de 182,3% sur un an, et un taux de marge opérationnelle courante (MOC) en amélioration de 7,3 points à 15% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du groupe de médias s'élève à 1,13 milliard d'euros, en forte hausse de 27,8% (+28,5% à périmètre et taux de changes constants), dont un chiffre d'affaires publicitaire de 802,5 millions, en hausse de 30,5%. Fort du regroupement des activités digitales au sein du secteur média, au potentiel de synergies élevé, et de la reprise de l'activité de production, TF1 prévoit un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres dès 2021, de l'ordre de celui de 2019.

