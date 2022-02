Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: quadruplement du RNPG en 2021 information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - TF1 publie un résultat net part du groupe plus que quadruplé (+307,4%) à 225,3 millions d'euros au titre de 2021, avec une marge opérationnelle courante améliorée de cinq points à 14,1% pour un chiffre d'affaires en croissance de 16,6% à 2,43 milliards.



Le groupe de médias précise que son CA publicitaire a augmenté de 14,2% à 1,69 milliard d'euros, avec une 'demande soutenue en espaces publicitaires qui s'est confirmée tout au long de l'année', tandis que celui des autres activités a grimpé de 22,4% à 732,5 millions.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale mixte du 14 avril de verser un dividende de 0,45 euro par action. Les dates de détachement, d'arrêté des positions et de paiement sont respectivement fixées aux 21, 22 et 25 avril.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.74%