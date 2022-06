Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: primé 8 fois au Deauville Green Awards information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - Legroupe TF1annonce avoir été primé à8repriseslors de la 11e édition desDeauville Green Awards, Festival International du film responsabledestiné à valoriser la sensibilisation par l'image autour du développement durable.



Le groupe remporte notamment leTrophée Orgrâce au reportage 'Eoliennes en mer : la bataille navale' réalisé parMarc de Chevignypour leJT de 20H d'Anne-Claire Coudray,et lePrix spécial de la ville de Deauvillepour Ushuaïa TVavecle documentaire 'La fabrique des pandémies' avecJuliette Binoche.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris -0.21%