TF1, plus forte hausse du SBF 120 et du marché SRD à la mi-séance du vendredi 16 février 2024

Le groupe de médias brille au lendemain de la publication de ses comptes annuels. TF1 a dégagé un résultat net part du groupe en hausse de 9% à 191,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant des activités s'établit à 287,4 millions d'euros, en repli de 10,8% sur un an. En ligne avec les objectifs annoncés lors des résultats annuels 2022, la marge opérationnelle courante des activités s'élève à 12,5%, proche de celle de 2022 (-0,3 pt). Le chiffre d'affaires subit, pour sa part, une baisse de 8,4% à près de 2,3 milliards d'euros, conséquence de l'inflexion des recettes publicitaires, en repli de 2,1% à 1,6 milliard d'euros.

Points-clés

- Premier groupe télévisuel français avec 30,5 % de part d’audience chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS- 4 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire, Ushuaïa et SérieClub- et une plateforme digitale de replay, MYTF1 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€, réalisé à 80 % en France et réparti en trois secteurs : la publicité sur les chaînes (76 % des revenus), les activités studios et divertissements (17 %) avec Newen et la division « Digital Unify », regroupant les activités menées sous les marques Aufeminin, Doctissimo, Gamned! Marmiton, MylittleParis, Studio71 et Digital Factory ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 forces : capital humain, intellectuel (savoir faire éditorial, commercial et producteur de contenus), financier (fonds propres et trésorerie solides) et physique ;

- Capital verrouillé par Bouygues (45,2 %) et par les salariés (11,1 %) et par l’impossibilité législative d’OPA, Rodolphe Belmer étant président-directeur général du conseil de 11 administrateurs ;

- Bilan très sain avec des capitaux propres de 1,9Md€ et, à fin juin, un excédent net de 365 M€.

Enjeux

- Stratégie en 5 points : renforcement du leadership dans le linéaire, monétisation de l’offre publicitaire et du service de streaming gratuit, croissance organique de Newen Studios et compétences Tech&Média ;

- Stratégie d’innovation déclinée en amont avec la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 :

- création d’une division BtoC pour doper l’offre linéaire,

- via le programme ONE24, convergence totale dans la commercialisation des inventaires vidéo et via ONE DATA, regroupement des possibilités de ciblage des consommateurs :

- expansion de la Tech Media dans l’OTT, lAdTech, l’open innovation et le cloud ;

- soutien aux start-ups (+ de 50), avec programme d’accélération (de la création à la distribution) via le fonds One Inno, le Media Lab et 3 hubs d’innovation

;

- Stratégie environnementale :

- pour 2030 : recul de 30 %, vs 2019, des émissions de CO2 via la coproduction, la sobriété numérique, la mobilité douce et la décarbonation des achats,

- pour 2025 : recul de 35 % de la consommation électrique de la tour TF1 ;

- Première régie publicitaire en France, avec une expertise pluri-média remarquable.

Défis

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe, incertitudes liées à la montée en puissance de la vidéo à la demande, de la TV connectée et de la puissance des nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon Prime et, en 2023, Max… ;

- Attente d’une redéfinition de la stratégie de croissance ;

- Vers un durcissement des économies de coûts en 2024 pour compenser les reculs des revenus publicitaires ;

- Fin de l’exercice marquée par la diffusion de la Coupe de Rugby, le retour de « Ici tout commence » et le déploiement international de la série HPI ;

- Après un recul de 12,5 % du chiffre d’affaires et de &9,9 % du bénéfice net au 30 juin, perspectives 2023 :

- qualité de l’offre gratuite en linéaire, affirmation de la 1ère plateforme française de streaming gratuit et, pour Newen, développement de projets porteurs ;

- taux de marge opérationnelle proche de 2022 et politique de dividende stable ou en croissance.

