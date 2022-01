Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: partenariat renouvelé avec le festival de l'Alpe D'Huez information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 annonce renouveler son soutien au Festival international du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez (Isère), à l'occasion de la 25ème édition de l'événement, qui débute aujourd'hui jusqu'à dimanche.



A travers cette collaboration, TF1 témoigne 'son attachement fort à la création et au cinéma français', indique le groupe.





